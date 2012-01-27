Зі скарг на енергетиків можна сформувати цілу книгу

За повідомленням начальника відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» Антоніни Іващук, кількість зареєстрованих звернень у минулому році збільшилась у порівнянні із 2010 роком в зв'язку із підключенням до єдиної бази даних «Диспетчер» усіх підприємств, які надають послуги вінничанам. «Крім того, з липня минулого року у Вінниці запроваджено додатковий Інтернет-ресурс для комунікації городян із представниками департаментів Вінницької міської ради «Мапа звернень громадян», - говорить Антоніна Іващук. - Через нього надійшло 265 звернень від вінничан, які також зареєстровано у базі «Диспетчер».

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Протягом 2011 року в окремій базі даних «Скарги на маршрутні перевезення» зареєстровано 809 звернень (в 2010 році за чотири місяці роботи сервісу таких звернень було 117). Основна частина звернень (236) стосується неповаги та грубості з боку водіїв, 211 вінничан поскаржились на недотримання розкладу руху маршрутних таксі. Крім того, вінничани скаржились на порушення водіями правил дорожнього руху, розмов по мобільному телефону під час руху маршрутки, неохайний вигляд водія та паління в салоні. Крім того, 35 скарг надійшло на водіїв, які проігнорували прохання вінничан збавити гучність радіоприймача та понад 30 скарг надійшло стосовно відмови перевозити пільгові категорії населення та учнів.

У минулому році у відділі оперативного реагування зареєстровано майже 7,6 тисяч звернень на адресу підприємства «Вінницькі міські електромережі». Стосувались вони низької напруги в мережах електропостачання в різних районах міста. Усі роботи по реконструкції повітряних ліній електропередач вносились в календарний графік «ВМЕМ» та підрядних організацій та виконувались у відповідності до встановлених термінів.

Минулого року мешканці Вінниці через відділ «Цілодобова варта» найчастіше звертались до департаменту житлового господарства, ЖЕКів та до аварійно-диспетчерської служби. На їх адресу надійшло 34812 звернень. З них не виконано лише 109. Це пов'язано із тим, що роботи, які просять здійснити вінничани, потребують додаткових капіталовкладень або носять сезонний характер (асфальтування, обрізка дерев, ремонт фасадів будинків тощо).

За інформацією начальника відділу оперативного реагування «Цілодобова варта» до їхнього відділу також надходять звернення стосовно роботи ліфтів, освітлення, ремонту дворових криниць, зносу аварійних дерев, виникнення аварійних ситуацій на тепломережах тощо. «Усі звернення фіксуються як у електронній базі «Диспетчер», так і в єдиній базі електронного документообігу «DocsVision», далі передаються на відповідні департаменти для розгляду та вирішення ситуації, а отже, знаходяться під чітким контролем щодо виконання того чи іншого звернення», - каже Антоніна Іващук.