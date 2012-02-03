Подоляни "нагрілися" на 300 тисяч гривень

11:44, 03 лютого 2012
Вінниця
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Через проблеми з пічним опаленням сталося 17 пожеж

Холоди продовжують дошкуляти вінничанам і прямо, і опосередковано.

20-градусні морози змушують людей тулитися до будь-яких джерел тепла. У сільській місцевості — до пічок. Саме в часи від'ємних температурних екстремумів вилазять боком усі порушення правил пожежної безпеки, яких колись припустилися, монтуючи грубки чи газове опалення.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, лише за минулу добу на Вінниччині сталося 17 пожеж. Всі — через проблеми з опаленням.

На щастя, ніхто не загинув. Проте загальна сума збитків. Завданих вогнем  вражає: 300 тисяч гривень.

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