Подоляни "нагрілися" на 300 тисяч гривень

Холоди продовжують дошкуляти вінничанам і прямо, і опосередковано.

20-градусні морози змушують людей тулитися до будь-яких джерел тепла. У сільській місцевості — до пічок. Саме в часи від'ємних температурних екстремумів вилазять боком усі порушення правил пожежної безпеки, яких колись припустилися, монтуючи грубки чи газове опалення.

Як повідомило УМНС у Вінницькій області, лише за минулу добу на Вінниччині сталося 17 пожеж. Всі — через проблеми з опаленням.

На щастя, ніхто не загинув. Проте загальна сума збитків. Завданих вогнем вражає: 300 тисяч гривень.