Жителі Київщини не вміють користуватися вінницькими грубками

Минулої доби від чергового Ладижинського ТМО на ПЗЧ СДПЧ-30 м. Ладижин поступила інформація про те, що о 8 год.25 хв. до швидкої допомоги поступили гр.: С. 1965 р.н. житель с. Лобочів Володарського р-ну, Київської обл., гр. Д. 1970 р.н. житель с. Доротка Тетіївського р-ну Київської обл. та гр. І. 1963 р.н. житель м. Біла Церква, Київської обл. з ознаками «отруєння чадним газом». Дані громадяни тимчасово проживають (винаймають житло) в с. Заозерне, Тульчинського р-ну. На даний час гр. С. знаходиться у реанімаційному відділенні в важкому стані, двоє інших громадян знаходяться у задовільному стані, від госпіталізації відмовились. Подробиці з’ясовуються.