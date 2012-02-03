Продаж "Вінницяобленерго" перенесли

14:23, 03 лютого 2012
Вінниця
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Через відсутність кворуму

 Конкурсна комісія з приватизації ПАТ "Вінницяобленерго" не змогла сьогодні розпочати засідання через відсутність кворуму. Із семи членів комісії, що мають право голосу, для участі у засіданні зареєструвалися тільки троє - два представники Фонду державного майна та представник компанії.

Про це з посиланням на прес-службу ФДМУ повідомив УНІАН.

Про наступну дату конкурсу ФДМУ повідомить після того, як таке рішення буде прийнято конкурсною комісією.

Довідка. До участі у конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" були допущені три компанії: ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" та ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". очаткова вартість державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 650 тис. грн.
 

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