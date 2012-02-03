Продаж "Вінницяобленерго" перенесли

Конкурсна комісія з приватизації ПАТ "Вінницяобленерго" не змогла сьогодні розпочати засідання через відсутність кворуму. Із семи членів комісії, що мають право голосу, для участі у засіданні зареєструвалися тільки троє - два представники Фонду державного майна та представник компанії.



Про це з посиланням на прес-службу ФДМУ повідомив УНІАН.

Про наступну дату конкурсу ФДМУ повідомить після того, як таке рішення буде прийнято конкурсною комісією.

Довідка. До участі у конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ "Вінницяобленерго" були допущені три компанії: ПАТ "Львівобленерго", ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" та ТОВ "ВС Енерджі Інтернешнл Україна". очаткова вартість державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 650 тис. грн.

