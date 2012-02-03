Інтелектуальний клуб запрошує на засідання

Книгарня «Є» запрошує Вас на засідання інтелектуального клубу «TEDxVinnytsia», який відбудеться 8 лютого. Початок – о 18:00.



«Місто ідей – ідеї для міста». Наскільки це притаманне Вінниці? З одного боку, інновації в інфраструктурі міста визнано одними з найкращих в Україні. З іншого боку, залишається безліч невирішених проблем масштабів будинку, вулиці чи цілого мікрорайону, які часто потребують нестандартного вирішення. Які ідеї витають вінницькими вулицями? Чим може бути корисний досвід інших міст? Як громада може облаштувати своє комфортне повсякдення? Про це – в оригінальних виступах з конференцій TED і не тільки.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний

