8 вінничан представлятимуть область на І з’їзді споживачів фінпослуг

8 вінничан було обрано делегатами Першого всеукраїнського з’їзду споживачів фінансових послуг, який відбудеться 2-3 березня в Українському домі в Києві. Наша область стала 17-тою, де пройшла відкрита конференція громадськості з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. На березневому зібранні, за словами Голови асоціації антиколекторів та правозахисників України "Ваша Надія" Федіра Олексюка, будуть обговорюватися питання створення окремої структури, яка б контролювала фінансові послуги при Адміністрації Президента України.

Також мова буде йти про створення соціальної веб-мережі http://finnet.info як он-лайн «трибуни» висвітлення проблем споживачів фінпослуг, створення Всеукраїнської громадської інспекції з питань захисту прав споживачів фінансових послуг. За словами Федора Олексюка, вже у 2012 році, згідно з міжнародними вимогами, права кредиторів та позичальників мають значно покращитися і відповідати світовим стандартам.