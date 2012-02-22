На Вінниччині таки буде сучасний Центр медицини катастроф

Кабінет міністрів України затвердив Зразкове положення про Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

Відповідна постанова була схвалена на засіданні Уряду 8 лютого 2012 року, повідомляє сьогодні Департамент інформації і комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Зразкове положення про Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф схвалене відповідно до частини третьої статті 6 Закону України “Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях і місті Києві”.

Як наголошується в Зразковому положенні, Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф є установою охорони здоров'я, яка забезпечує на території відповідно у Вінницькій та інших експериментальних областях в галузі реформування медицини екстреної медичної допомоги пацієнтам і постраждалим, які знаходяться в невідкладних станах, в повсякденних умовах, особливий період і під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Основними завданнями Центру є організація і надання екстреної медичної допомоги пацієнтам та постраждалим на догоспітальному етапі; надання виїзної консультативної медичної допомоги; організація медико-санітарного забезпечення масових заходів і заходів за участю осіб, відносно яких здійснюється державна охорона; взаємодія з аварійно-рятівними підрозділами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади під час ліквідації наслідків надзвичайній ситуації; організація і здійснення транспортування пацієнтів та постраждалих, які потребують медичного супроводу, а також медичної евакуації наслідків надзвичайної ситуації, що постраждали під час ліквідації.

Медики Вінниччини підрахували: щороку екстреної допомоги потребує щонайменше 80 дорослих та 50 дітей, а більшість районів знаходиться за сто або двісті кілометрів від обласного центру. Карета швидкої туди добереться лише за годину, а то і три, а медичний літак за двадцять хвилин кажуть лікарі. Те що санавіація перспективна медики переконують депутатів обласної ради. І просять на розвиток лише 600 тисяч гривень - саме за таку суму можна буде обладнати літак, дати зарплату та найголовніше - рятувати людей.

Надати висококласних спеціалістів хоч зараз готові в обласній лікарні ім. Пирогова. Медики запевняють робота в центрі медицини катастроф для них не новина. Різниця між реномобілями та літаками лише у швидкості. Оскільки екіпаж літака усвідомлює, що на борту хвора людина і вище 4 тисяч метрів над землею не піднімається.

Військові лікарі кажуть цивільна авіація - це великий плюс у порятунку людей. Але до відновлення медицини катастроф варто підходити прагматично. Для оперативної роботи варто залучати зовсім не Ан-2, як планують обласні чиновники. «Кукурузникам» елементарно потрібні злітні смуги, яких звичайно немає жоден район Вінниччини.