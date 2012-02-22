Боїтеся бурульок, телефонуйте до "Цілодобової варти"

Як повідомили у службі оперативного реагування „Цілодобова варта” Вінницької міської ради, з суботи 18 лютого, коли температура повітря почала підніматись, по вівторок, 21лютого, до них надійшло 30 звернень щодо очистки покрівель від льоду і бурульок.

- Станом на 21 лютого 70% ЖЕКів і керівників приватних структур, які повинні зачищати прибудинкову територію від бурульок і снігу, справляються із ситуацією, - говорить начальник відділу оперативного реагування „Цілодобова варта„ Антоніна Іващук. - Тут треба враховувати і погодні умови, бо вдень за теплої погоди сніг знову тане і працівники мають нову роботу, нові бурульки. За потреби викликають необхіду техніку з МНС, будівельної організації „Мур” і аварійно-диспетчерської служби.

За виконанням чи невиконанням такої роботи стежить інспекція по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Вінниці, - повідомляє інформпортал „Моя Вінниця”.

- Якщо ЖЕК чи власник магазину не прибирає територію від снігу і льоду, спеціалісти нашої інспекції складають акт, - пояснює начальник інспекції Василь Гайовик. - Чотирьом вінницьким ЖЕКам направлено протоколи-приписи для негайного їх виконання. Це ЖЕКи №15, 16, 14 і обєднання „Бокут”. Після повторного акта справа передається до прокуратури.

Лише 19 лютого, у неділю, інспекція склала 25 таких протоколів.

Довідка. Штраф за невчасне прибирання прибудинкової території від снігу, льоду та бурульок становить 850-1700 гривень.