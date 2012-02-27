Ладижинська територіальна громада – за бортом медреформи

Важливим стратегічним напрямом реформування охорони здоров’я є також інформатизація медичної сфери (ІТ), на яку покладається персоніфікований облік пацієнтів, медичних послуг, їх фінансовий супровід та від якої у кінцевому підсумку залежать оптимізація маршруту пацієнтів, спадкоємність між рівнями надання медичної допомоги, адекватність відповідних управлінських рішень.

Про це УНІАН на засіданні колегії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації повідомила начальник Лідія Діденко.

Протягом 2011 року в області почали створюватись Центри ПМСД як самостійні юридичні особи, але, в той же час, у Немирівському, Теплицькому, Чечельницькому районах та м. Вінниці цей процес затягнувся, і Центри створені лише з початку поточного року. Разом з тим Ладижинська територіальна громада залишилась за бортом реформи. Таким чином, в області уже створено 34 Центри ПМСД і 95,5% населення первинну допомогу отримують в цих закладах.

В ході реформування галузі охорони здоров’я 8 міських та 5 районних лікарень були реорганізовані в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, а ліжка передані в ЦРЛ. Гайсинська дитяча лікарня увійшла до складу ЦРЛ як структурний підрозділ. 39 дільничних лікарень були реорганізовані в амбулаторії ЗПСМ, але в Барському, Бершадському, Вінницькому, Жмеринському, Козятинскому, Мог-Подільському та Тульчинському районах, не зважаючи на багаторазові попередження, на кінець звітного року залишились стаціонарні ліжка. Хмільницька станція ШМД була реорганізована у відділення ЦРЛ.

„Парадигмою сучасної охорони здоров’я має залишатися індивідуальний підхід та увага до пацієнта, що ґрунтуються на досягненнях сучасної медичної науки і практики”, - наголосила Лідія Діденко.