100-річну школу в Літинському районі закривають

Початкову школу у селі Кам'янка Літинського району виставляють на аукціон. У ній залишився один учень — 8-річний Микола Зелениця. На наступних три роки дітей молодшого шкільного віку у селі не буде. Фінансувати заклад заради однієї дитини районне управління освіти відмовилося.

Про це повідомляє видання Gazeta.ua.

У Кам'янці 115 жителів, - переважно пенсіонери. У селі працюють четверо людей: продавщиця в магазині, санітарка в медпункті, соціальний працівник і листоноша. Інші живуть із підсобних господарств та грошей зі зданого молока. Дехто підробляє у дачників, що приїжджають у село влітку. 10 школярів їздять до школи у сусіднє село Городище.

Школа збудована за проектом відомого архітектора Григорія Артинова сто років тому. Кам'яний фасад пофарбований у зелений колір. У холі на першому поверсі стоять лавки. Тут проходять збори села та голосування на виборах. По обидва боки проходу — білі грубки. Такі в кожній із 18 класних кімнат. Доки навчалися діти, у школі на чверть ставки працював пічник. Розпалював грубки до приходу учнів.

— До мене вже звернулися троє бажаючих узяти це приміщення в оренду, — розповідає сільський голова Раїса Драч. — Двоє вінницьких підприємців і один із Літина. З Вінниці група підприємців хочуть влаштувати тут базу відпочинку для своїх працівників. Місце для цього тут ідеальне: біля школи є садок, недалеко річка, там водиться риба. Потрібні мільйони, щоб відремонтувати приміщення. Найперше тут треба міняти дах і вікна. Вони дуже хилі, пхни - і випадуть. Балансова вартість будівлі — біля 400 тисяч гривень. Але експертна оцінка буде менша.

Різьбленими сходами 1905 року підіймаємося на другий поверх. У класі з народознавства розкидані залишки експонатів: поламана прядка, дерев'яне ліжко, ступи, корита, бодні. Парти з усіх класів знесли в один на першому поверсі.

— За 10 років, що головую, я зверталася і в Міністерство освіти, і в обласне управління, і в районне, — продовжує Раїса Миколаївна. — Приїжджали керівники цих управлінь, дивилися. Ми хотіли зробити щось на зразок дитячого будинку або школи-інтернату. Але все потребує коштів. Сказали, у нас в області достатньо шкіл інтернатного типу та дитячих будинків, і вкладати кошти у ще одне приміщення нераціонально, і їх немає. Приїжджало керівництво одного з вінницьких училищ. Вони могли б зробити тут базу для практики своїх учнів. Адже тут є земля. Але головна причина відмов — під'їзд до школи. Він незручний і все тормозить.