ДПС призначила керівників інспекцій у трьох районах
10:25, 01 березня 2012Вінниця
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У Бару, Тульчині та Іллінцях
Остання декада лютого була врожайною на кадрові зміни у ДПІ районів області.
Як повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області, днями колективу Барської МДПІ представили новопризначеного очільника Олександра Цеплого.
28 лютого податківцям Іллінецької міжрайонної ДПІ також представили нового керівника - Віталія Шпака.
Тульчинські ж податківці тепер працюватимуть під керівництвом Віталія Чуби.
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