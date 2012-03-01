ДПС призначила керівників інспекцій у трьох районах

У Бару, Тульчині та Іллінцях

Остання декада лютого була врожайною на кадрові зміни у ДПІ районів області. Як повідомила прес-служба ДПС у Вінницькій області, днями колективу Барської МДПІ представили новопризначеного очільника Олександра Цеплого. 28 лютого податківцям Іллінецької міжрайонної ДПІ також представили нового керівника - Віталія Шпака.

Тульчинські ж податківці тепер працюватимуть під керівництвом Віталія Чуби.

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