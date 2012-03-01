Вінницькі індорхокеїсти виграли чемпіонат країни

У Шостці (Сумська область) пройшов чемпіонат України з індорхокею (хокей на траві у закритому приміщенні) серед юнаків 1994–1995 р.н. На старт вийшли по 2 команди вінничан і господарів майданчику, а також клуби з Черкас і Коростеня (Житомирська область).

Золоті нагороди виборола команда Вінницької обласної СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія» 1994 р.н. Вона виграла всі матчі з унікальною різницею забитих та пропущених голів – 61:4. Друге місце посіла збірна Шостки, третє – Коростеня.

– У складі наших чемпіонів практично всі хокеїсти, яким по 17–18 років, вже грають за вінницькі дорослі команди вищої ліги: «Олімпію-Колос-Секвою», «ШВСМ-Олімпію-Динамо» чи молодіжну «Олімпію», – повідомив тренер СДЮШОР з хокею на траві «Олімпія» Фелікс Ковальський. – У той же час у складі їхніх опонентів лише кілька гравців мають досвід виступів на рівні команд майстрів. Тому перемога вінничан є цілком закономірною.

Індорхокейний сезон ще не закрито. З 9 по 12 березня у Вінниці, у спорткомплексі «Здоров’я» пройде чемпіонат України серед юнаків 2000-2001 р.н.