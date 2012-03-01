Підприємці "намінімізували" податків на розмитнені товарів
10:52, 01 березня 2012Вінниця
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Митники змусили доплатити 4 мільйони
Вінницькі митники змусили підприємців області додатково сплатити до державного бюджету 4 мільйона гривень податків. Таким є підсумок митного контролю товарів за 2011 рік.
Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом” з посиланням на представника Вінницької митниці Лілію Цимбал.
Як з'ясували митники, підприємці не повністю сплачували податки, позаяк декларували занижену вартість митних товарів та завищували вартість їхнього транспортування.
У 2011 році вінницька митниця перерахувала до державного бюджету 737 мільйонів гривень.
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