Підприємці "намінімізували" податків на розмитнені товарів

Вінницькі митники змусили підприємців області додатково сплатити до державного бюджету 4 мільйона гривень податків. Таким є підсумок митного контролю товарів за 2011 рік.

Про це повідомила радіокомпанія “Місто над Бугом” з посиланням на представника Вінницької митниці Лілію Цимбал.

Як з'ясували митники, підприємці не повністю сплачували податки, позаяк декларували занижену вартість митних товарів та завищували вартість їхнього транспортування.

У 2011 році вінницька митниця перерахувала до державного бюджету 737 мільйонів гривень.