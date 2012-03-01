Вінниччина — лідер з розрахунків за комуналку

В Україні у січні 2012 р. заборгованість населення по оплаті житлово-комунальних послуг (ЖКП) збільшилася в порівнянні з груднем 2011 р. на 7,6% - до 12 млрд. 695,3 млн. грн., середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,6 місяця.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Збільшення заборгованості відбулося в усіх регіонах України, крім Вінницької області.

Всього протягом січня 2012 р. населенням країни сплачено за житлово–комунальні послуги 3,8 млрд. грн (79,7% нарахованих за цей період сум).

Серед регіонів найвищий рівень оплати за ЖКП у Вінницькій області, м. Києві та Одеській області (106,4- 90,0%), найнижчий - у Дніпропетровській, Херсонській і Чернівецькій областях (70,0-70,6%).

У січні 2012 р. мали борг за 3 місяці й більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання - 30,1% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд і прибудинкових територій - 21,6%, газопостачання - 19,6%, централізоване водопостачання і водовідведення - 18,2%, вивезення побутових відходів - 18,0%.

Нагадаємо, раніше Держстат повідомляв, що населення України в 2011 р. сплатило за ЖКП 97,8% нарахованих сум - 35,8 млрд. грн. У грудні 2011 р. заборгованість населення з оплати ЖКП збільшилася в порівнянні з листопадом на 1,4% і склав 11 млрд. 797,8 млрд. грн.