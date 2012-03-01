Скиньмося на "Шевченка для усіх століть"!

Благодійний фонд «Подільська громада» спільно з Департаментом культури Вінницької міської ради на 12 березня запланували провести благодійну мистецьку акцію «Шевченко для усіх століть».

Акція розпочнеться вона о 18.00 в залі обласної філармонії. У концертній програмі братимуть участь учні шкіл естетичного виховання міста, студенти училища культури і мистецтв імені М.Леонтовича. Виступатиме також академічний камерний хор «Вінниця». Крім того, тут відбудеться освітньо-мистецька виставка літературної спадщини Т.Шевченка та художньої і декоративно-прикладної творчості вінницьких майстрів.

Реквізити для перерахування благодійних внесків на спорудження пам’ятника Тарасу Шевченку:

Благодійна організація «Благодійний фонд «Подільська громада»

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З приміткою: «Безповоротна фінансова допомога на благодійну програму «Шевченко – для усіх століть»