Анатолій Гайструк випустить колекцію дизайнерського одягу

Батик, живопис, лялька – мотанка та гобелени – це повний перелік тих видів мистецтв, яких лише за 10 років опанував Анатолій Гайструк. 15-річний вінницький художник уже встиг організувати десятки виставок, стати стипендіатом Президентського фонду Леоніда Кучми та вразити англійську Королеву. Толя перед поїздкою до Лондона на міжнародну арт-виставку написав листа Єлизаветі ІІ. Розповів про Україну та подарував власне творіння -традиційну ляльку-мотанку.

Вразив англійську столицю вінницький художник і своїми гобеленами. Анатолій Гайструк – єдиний з-поміж 200 митців світу привіз на міжнародну виставку тканні полотна. Мистецтвознавці переконують гобелен традиційно українське мистецтво, яке зараз дуже популярне серед іноземців. Саме за український колорит один із гобеленів Анатолія відразу з виставки потрапив в приватну колекцію. Мама художника свідомо надихає сина на відтворення українських традицій. Жінка переконує – знання власної історії не лише збагачує людину, а й розвиває патріотизм.

Разом з тим юний митець має далекоглядні плани: опанувати скульптуру та випустити колекцію дизайнерського одягу. Але найзаповітніша видати тисячним тиражем авторську книгу про стародавні часи періоду Київської Русі.

Аби краще розкрити тему свого проекту «Гармонія. Традиція і сучасність», юний митець представив 20 творчих робіт на виставці у бібліотеці ім.К.Тімірязєва по вул.Соборній, 70. Виставка триватиме до 11 березня.

