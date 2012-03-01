8 березня в ополонку зануриться ... студентка-"шоколадка"

З нагоди жіночого свята на Вишенському озері відбудеться традиційний заплив моржів. Початок - об 11.00. За глядачів запрошуються всі охочі.

Організовує захід міський клуб любителів зимового плавання “Нептун”. Працівники МНС забезпечуватимуть безпеку, а керівництво міського спорткомітету нагороджуватиме активних жінок-моржів.

– Цього разу ми підготували сюрприз глядачам. Уперше до ополонки має зануритися студентка-“шоколадка” з Вінницького національного медичного університету, – каже президент міського клубу любителів зимового плавання “Нептун” Раїса Макіївська. – Кілька років тому глядачів дуже радував «шоколадний заєць», який сміливо ліз до ополонки і не боявся холоду. Він закінчив медуніверситет і повернувся на батьківщину. Але тепер ми знайшли йому гідну заміну.