З вінницьких пенсіонерів зроблять "просунутих блогерів"

Благодійний Фонд „Подільська громада” відзвітував перед громадськістю за виконану роботу протягом 2011 року. Разом з тим було презентовано перспективні плани на 2012 рік.

- Ми плануємо в цьому році акцентувати нашу роботу на довготривалих, не поодиноких акціях, - говорить керівник грантового відділу та молодіжних програм Альона Кирилюк. – Зокрема з-поміж інших програм - це робота тематичного фонду, цільовою аудиторією якого є хворі на гемофілію, „Краплина життя” та програма „Дворовий спорт”, суть якої полягає у тому, щоб спільними зусиллями місцевої громади, влади та бізнесу відремонтувати та привести до ладу спортивні майданчики у дворах міста, сприяти якісному дозвіллю вінничан та організувати цілеспрямовану, систематичну спортивно-масову роботу. Ми намагаємося запустити механізм благодійності, який спрямовує свою діяльність на конкретну соціальну проблематику і має призначення залучити кошти з різних можливих джерел.

Благодійний фонд „Подільська громада” відзначив нагородами більш ніж 30 представників громадськості та бізнесу. Отримав свій диплом і Вінницький міський голова Володимир Гройсман, який співпрацює з Фондом та всебічно підтримує доброчинну місію громадських організацій.

Обговорюючи плани на 2012 рік, представники громадськості розповіли міському голові, і він охоче підтримав ініціативу щодо освітніх програм для людей похилого віку. Адже в області і місті є багато активних пенсіонерів, що бажають „опановувати нові горизонти”, відвідуючи різного роду курси. Зокрема, багато хто хотів би опанувати комп’ютер чи отримати додаткову освіту в галузі новітніх інформаційних технологій.

