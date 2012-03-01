Відкрив двері незнайомцю і отримав... аперкот

В Козятинському районі працівники міліції затримали непрацюючого 30–річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні розбійного нападу.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

20 лютого невідомий чоловік зайшов у помешкання до місцевого 42–річного чоловіка, вдарив його в обличчя і забрав з квартири кредитну картку. Це сталося близько 22-ої години. Внаслідок отриманої травми потерпілий потрапив у лікарню. Протягом наступного тижня правоохоронці встановлювали особу підозрюваного і нещодавно його затримали.

Начальник Козятинського райвідділу міліції Олег Будьківський повідомив, що зловмисником виявився місцевий непрацюючий чоловік, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за подібний злочин. Зі слів затриманого, він прийшов у цю квартиру до свого знайомого по борг. Двері йому відчинив незнайомий чоловік, який повідомив, що декілька днів тому господар помер і зараз він тут проживає. Розгніваний гість вирішив, що за будь–яких обставин, йому мають віддати заборгованих 50 гривень і почав вимагати їх у нового мешканця квартири. Під час суперечки підозрюваний вдарив чоловіка кулаком в обличчя, зайшов у помешкання і забрав кредитну картку.

Наразі за фактом розбійного нападу порушили кримінальну справу за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.