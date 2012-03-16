У Вінницьких Днях моди візьме участь Катя Бужинська

4-7 квітня у торговому центрі „Шок” відбудуться „весняні” Дні моди. Організовують цей захід модельна агенція Klodel Models і Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради на чолі з директором Сергєм Кудлаєнко.

Цього року Дні моди у Вінниці хочуть зробити максимально професійними, зосередженими на показах професійних колекцій. У такий спосіб організатори намагаються наблизити захід за своїм рівнем до Українських тижнів моди (Ukrainian Fashion Week).

Щодня свої колекції показуватимуть по 3-5 дизайнерів. На відміну від попереднього подібного заходу, вхід на покази Вінницького подіуму буде безкоштовний. Проте дизайнери самі визначатимуться із запрошеннями, розповсюджуючи їх через своїх клієнтів, решта запрошень глядачі отримуватимуть в день показу, про що повідомлять додатково.

Організатори заходу та дизайнери цього разу також не проти, аби цей захід пройшов під гаслом благодійності. Але це в жодному разі не повинно робитися з примусу.

До участі в Днях моди хочуть залучити студентів профільних училищ, аби ті наочно повчилися у професіоналів робити дизайнерські викрутаси.

Окрім дизайнерів, що брали участь в минулорічному показі, зокрема Марини Ярославської, Ольги Родченко, Олександра Очеретного, в показах планують брати участь ВАТ „Володарка”, підприємство „ДЕС”.

Дизайнер Інна Макарова, що працювала в Аргентині, в Буенос-Айресі, виготовляла ексклюзивні моделі весільних суконь. Вона працює для дівчат з нестандартними фігурами. Студія „Еліс Мей” обіцяє цікаву колекцію для бізнес-леді, де будуть представлені класичні ділові речі-трансформери, які „легким рухом руки” перетворяться на вечірню сукню. Дизайнер Грегоріо Шардоне обіцяє колекцію вечірніх нарядів „від кутюр”, а також будуть колекції прет-а-порте. Торгова марка „Ольгара” обіцяє в своїй колекції поєднання простоти і елегантності.

Загалом дизайнери обіцяють жіночність, легкість та романтичність.

Основні фішки вінницьких Днів моди організатори тримають у секрети, але привідкривши завісу, повідомили, що буде багато іменитих гостей, зокрема у показі візьме участь співачка Катерина Бужинська.