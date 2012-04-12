З усіх злочинів вінничанам найбільше дошкуляють крадіжки

За повідомленням органів внутрішніх справ протягом січня – березня 2012р. зареєстровано 2,9 тис. злочинів, що на 12% менше, ніж у січні – березні 2011р., з числа яких 33 виявлено податковою міліцією.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Із загального числа зафіксованих кримінальних проявів 38% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 56% склали злочини проти власності, 14% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 5% – злочини проти життя та здоров’я особи, по 4% – злочини проти громадського порядку та моральності і злочини проти громадської безпеки, по 3% – злочини у сфері службової діяльності, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, злочини у сфері господарської діяльності, а також злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту і 2% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

Протягом трьох місяців 2012р. скоєно 28 умисних тяжких тілесних ушкоджень, що на 87% більше, ніж за відповідний період минулого року. Кількість умисних вбивств та замахів на вбивство (12 злочинів) порівняно із січнем – березнем 2011р. зменшилася на 8%. Так саме, як і у січні – березні минулого року, за перші 3 місяці 2012р. зареєстровано 3 випадки зґвалтування і замахи на зґвалтування.

Кількість крадіжок (1272 випадки) і грабежів (81) порівняно із січнем – березнем 2011р. зменшилась відповідно на 6% та 7%, проте кількість розбоїв (28) збільшилась у 2,5 рази. Порівняно із відповідним періодом минулого року кількість випадків шахрайства (156) та хабарництва (11 злочинів) зменшилась відповідно на 29% та 74%.

Органами внутрішніх справ за січень – березень 2012р. виявлено 3 організовані групи та злочинні організації, що скоїли 8 злочинів, з яких кожний другий тяжкий та особливо тяжкий. По одній злочинній групі діяло у Могилів-Подільському, Тульчинському районах та у м. Вінниці.

Кількість потерпілих від злочинів за січень – березень 2012р. становила 1939 осіб (на 7% менше, ніж у січні – березні 2011р.), з числа яких 701 особа – це жінки, 170 пенсіонерів, 76 осіб – неповнолітні та 11 осіб – діти до 14 років. Найбільше потерпілих від крадіжок – 1195 осіб (62%) та шахрайств – 146 осіб (8%), серед яких 38% – жінки (511 осіб).

У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних із злочинами, на території області постраждало 56 осіб, з яких 30% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 47 осіб, із числа яких 23% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 21% було вбито.

Серед виявлених осіб (1,8 тис.), які вчинили злочини, 45% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 28% мають не зняту або непогашену судимість, 18% вчинили злочин у групі, 13% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 12% – жінки, 3% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 62%.