Україна стала європейським аутсайдером за кількістю людей, які читають книги. У країні через відсутності моди на освіченість, старі бібліотеки та високих ціни зникла традиція читання, а, значить, постає загроза позбутись уміння нації критично мислити та творчо обробляти інформацію, - вважають вінницькі красуні.

Тому висунули сильній статі ультиматум: „Не читаєш? Не підеш зі мною до ліжка!”

Він став гаслом соціальної фото-виставки, що буде проведена у ТРК "Магігранд" .

Там експонуватимуться фотороботи, на яких зображені красуні, що пропагують інтелект та начитаність серед чоловіків.

До подібних дій організаторів – Студентський парламент Вінниччини - підштовхнули дані соціологічних опитувань, які демонструють сумну тенденцію: майже половина українців за рік „не подолали” жодної книги!

„ Ми вирішили пробудити бажання до друкованого слова, узявшись довести, що начитана людина - не книжковий черв`як, або асоціальний тип, а сучасна креативна особистість”, - пишуть учасники акції „Вконтакте”.

Покваптеся, фотовиставка починається вже за годину!

Учасниці фото-проекту –Міс України-2011 Ярослава Куряча, екс-учасниця „Голосу країни” Вікторія Рихлюк та ще 8 красунь.