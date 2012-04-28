Державні кошти ветеранам Вінниччини до Дня Перемоги надійшли

31 млн.грн. отримала Вінницька область з Державного бюджету на одноразову матеріальну допомогу ветеранам до Дня Перемоги.

Про це повідомила під час засідання оргкомітету з нагоди відзначення в області Дня Перемоги заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова. «Такими соціальними ініціативами Президент України і Уряд визнають та підтримують вагому роль ветеранів та вкотре підкреслюють, що суспільство цінує їх подвиг» - відзначила Любов Спірідонова.

Доповідаючи, члени оргкомітету повідомили про всі заходи, які проходитимуть 8-9 травня в регіоні. Зокрема, найграндіозніше та масовіше святкування відбудеться в обласному центрі.

Як повідомляє Інтернет-представництво Вінницької ОДА, 8 травня об 11.00 год. відбудеться урочиста зустріч з ветеранами та нагородження їх почесними відзнаками. По завершенню, традиційно в «Дубовому гаю» - «Пісні, обпалені війною» зі спілкуванням, співами, концертною програмою. Цього ж дня з 14.30 до 17.30 год. Вінницький штаб ЗСУ запрошує на екскурсію, виставку бойової техніки, фотографування, солдатську кашу, тощо.

Цікавою буде програма в м.Вінниці. Так, о 9.00 год. заплановано, як завжди святкову молебень у храмах. О 12.00 год. мітинг-реквієм у парку ім.М.Козицького, а по завершенню мітингу – святкова хода вулицею Соборна. Новим та цікавим має бути запропоноване Вінницькою міською радою викладання на площі 450 лампадок напису «Дякую».

Як завжди, завершиться День Перемоги святковим салютом.

Підбиваючи підсумки засідання оргкомітету Любов Спірідонова відзначила: «Дуже добре, що сьогодні ветерани приходять на такі святкові заходи, але, на жаль, не всі можуть на них прийти за станом здоров’я. Тому громадськість має активно долучитись і привітати всіх без винятку ветеранів. Жоден учасник Великої Вітчизняної війни на має бути забутим».