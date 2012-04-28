Плюснувши у вогнище бензину, чоловік залишився без обличчя

27 квітня о 21:45 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини ?11 міста Козятин від чергової Козятинської відділкової лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення було доставлено 38-річного чоловіка з діагнозом: «термічний опік обличчя, шиї, обох рук 1-2 ступенів».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік отримав опіки внаслідок необережності при спалюванні сміття біля житлового будинку (влив бензин у вогнище).

На даний час потерпілий госпіталізований в реанімаційне відділення Козятинської відділкової лікарні. Стан потерпілого середньої важкості.



