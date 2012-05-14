850 робіт оцінювали на конкурсі із Web-дизайну

У Вінниці за підтримки Фонду Петра Порошенка пройшов міжнародний конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки

Цього року на конкурс подано рекордну кількість робіт - понад 850 з 21-ї країни світу

У Вінниці 11 травня пройшов десятий міжнародний відкритий конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки серед студентів та учнів.

Як розповів перший проректор Вінницького Національного Політехнічного університету, професор Олександр Романюк, ювілейний конкурс зібрав учасників з 21 країни світу.

- На конкурс із Web-дизайну та комп’ютерної графіки цього року подано рекордну кількість робіт - понад 850 з 21-ї країни світу, зокрема з Великобританії, США, Чилі, Індонезії, В’єтнаму, Ірану, Канади, Нової Зеландії, Індії, Китаю, Португалії, Чехії, Польщі, Казахстану, Башкортостану, Татарстану, Молдови, Білорусі, Росії, України, - розповів він.

За словами першого проректора Вінницького Національного Політехнічного університету, мета конкурсу, який складався з двох етапів та був організований за підтримки екс-губернатора Вінницької області Олександра Домбровського, Фондом Петра Порошенка, полягає у виявленні талановитої молоді й розвитку творчих здібностей у галузі Web-дизайну та комп’ютерної графіки.

- Цього року вперше окрім Олександра Домбровського, який вже кілька років підтримує конкурс, нас підтримав і Фонд Петра Порошенка. Коли сам Петро Олексійович подивився роботи, він був здивований високою якістю цих робіт. Крім того він дав згоду створити при Вінницькому Національному технічному університеті студію, яка проводитиме тренінги, особливо для сільської молоді, щодо основ комп’ютерної графіки і дизайну, - розповів Олександр Романюк.

Він зазначив, що темою другого й останнього етапу конкурсу із Web-дизайну та комп’ютерної графіки стала тема «Протидії торгівлі людьми».

- Але чим складніша тема, тим цікавіший результат, - вважає Романюк.

Оцінювали майстерність конкурсантів, перевіряючи роботи в on-line режимі, 40 суддів з різних країн, якій й визначили переможців у 9 номінаціях: інформаційне наповнення, графічна реалізація, програмна реалізація, 2D растрова графіка, 2D векторна графіка, ЗD-графіка, GIF-анімація, Flash-анімація, ЗD-анімація. По завершенню конкурсу та підбиттю усіх підсумків учасники обох турів були відзначені дипломами та цінним подарунками.

Самі ж учасники із задоволенням і вже деякі не перший рік приймають участь у конкурсі й зазначають, що в першу чергу це для них хобі, яке вони хотіли б щоб у майбутньому стало їх професією.

- В цьому році на конкурс я подавав роботу в номінації ЗD-графіка. Це моє хобі, яким я займаюсь протягом 5 років. Участь у конкурс дає можливість перевірити рівень своїх знань та вмінь. Я хотів би й у майбутньому, щоб моя робота була пов’язана з ЗD-графікою, - розповів переможець першого туру конкурсу студент четвертого курсу інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії ВНТУ Вячеслав Мальований.

Вячеслав перемагав у конкурсі із Web-дизайну і як школяр, і як студент університету. Викладачі, запримітивши юний талант, додали своєї уваги і педагогічної майстерності, тож, уже другокурсником В’ячеслав став переможцем кількох престижних міжнародних конкурсів. Мальований також створив електронну екскурсію по своєму рідному університету.