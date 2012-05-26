«Нива» встояла в Алчевську

У передостанньому, 33-у турі чемпіонату України у першій лізі, вінницький ПФК «Нива» на виїзді зіграв з алчевською «Сталлю» внічию.

Зароблене очко дозволило зберегти за собою 14-е місце в турнірній таблиці, випереджаючи на одне очко МФК «Миколаєїв» і ФК «Одесу», які також на виїзді зіграли внічию – відповідно з донецьким «Олімпіком» і харківським «Геліосом».

Тепер команда, якою доведеться зіграти «play-off» з 3-ою командою другої ліги за право наступного сезону виступати у першій лізі, буде визначена в останньому турі, який відбудеться сьогодні, 30 травня. «Нива» удома зустрінеться з донецьким «Олімпіком», який посідає 12-е місце у турнірній таблиці. У разі перемоги наша команда гарантує собі збереження прописки у першій лізі.

Матч в Алчевське був дуже напруженим. Вінничанам довелося грати більше частину часу від оборони. За словами спортивного директора ПФК «Нива» Олександра Гайдаржі, в першому таймі була практично рівна гра, матч проходив у гострих взаємних атаках. У нашої команди були непогані шанси забити. Уже на перших хвилинах гри Євгеній Піцак не реалізував пенальті, який був призначений за грубу гру господарів поля в штрафному майданчику – воротар в кидку парирував удар на кутовий. Небезпечно пробивав метрів з 17-и вінничанин Дмитро Владов.

А ось у другому таймі «Ниви» зробила акцент на контратаки. Ігровою перевагою володіли господарі. Вінничани ж в другому таймі в атаку практично не ходили: все, чим запам'яталася «Нива» – пара неточних ударів вже перед самим фінальним свистком. Додамо, що в середині другого тайму «нивівець» Богдан Поляхов жваво прорвався в штрафний майданчик, захисники його грубо збили, але цього разу суддя вже не призначив пенальті.

У результаті – 0:0. Враховуючи, що вісім попередніх матчів в Алчевську «Нива» програла, взявши очки на полі «Стали» вперше за 19 років, результат для гостей є дуже хорошим. Тим більше, тепер доля збереження місця в першій лізі виключно в руках самої «Ниви».



