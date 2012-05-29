Намагаючись врятувати картоплю труяться люди

27 травня о 19:15 від чергової медсестри Немирівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення госпіталізований 35-ріний житель села Нові Обіходи.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, медики встановили, що чоловік зазнав отруєння препаратом від шкідників «АКТАРА».

За попередніми даними, отруєння було випадковим.

На даний час стан потерпілого задовільний.