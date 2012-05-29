Намагаючись врятувати картоплю труяться люди
10:20, 29 травня 2012Вінниця
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Через необачність
27 травня о 19:15 від чергової медсестри Немирівської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення госпіталізований 35-ріний житель села Нові Обіходи.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, медики встановили, що чоловік зазнав отруєння препаратом від шкідників «АКТАРА».
За попередніми даними, отруєння було випадковим.
На даний час стан потерпілого задовільний.
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