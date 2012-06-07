Мовчан квапить будівельників із завершенням хірургічного комплексу

Перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан Мовчан зобов’язав будівельників, які зводять хірургічний комплекс «Пироговки», чітко продумати алгоритм робіт, аби вчасно освоїти кошти та здати об’єкт до кінця року.

Про це він заявив під час візиту на будівництво хірургічного корпусу обласної клінічної лікарні ім. М.Пирогова.

Оглянувши обсяг виконаних робіт, Іван Мовчан відмітив, що за його переконаннями проблем, які б не дали можливості завершити роботу немає. На сьогодні вже вирішено питання щодо фінансування будівельно-монтажних та інженерних робіт.

Але необхідно не втрачати час щодо освоєння виділених коштів. Завдання будівельників сформувати логічну і послідовну роботу щоб своєчасно освоїти виділені кошти і виконати необхідний обсяг робіт.

Довідка. Будівництво нового хірургічного корпусу розпочато у 1992 році. Заклад розрахований на 240 стаціонарних місць. У корпусі передбачені палати на 1-3 особи. Щорічно у відділеннях нового корпусу будуть лікуватися близько 7 тисяч осіб. В ній сконцентровано близько 500 ліжок хірургічного профілю. Впродовж майже сторічної діяльності лікарня перетворилась в багатопрофільну, високоспеціалізовану і єдину в області лікувальну установу, в якій надається висококваліфікована медична допомога, основою якої є хірургія з 14 напрямків. Завершення будівництва хірургічного корпусу створить сучасні умови для перебування та лікування хворих з усієї області.