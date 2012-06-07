Вінничан кличуть заступитись «За мову, за Батьківщину!»

Завтра, 8 червня 2012 року о 9.00 на майдані Незалежності біля будівлі міськради відбудеться мітинг-протест «За мову, за Батьківщину!», спрямований на захист державної мови,

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної Об‘єднаної опозиції «Батьківщина».

Конституції, прав та свобод громадян. В ході проведення акції буде зачитано звернення до Верховної ради з вимогою зняття з розгляду законопроекту «Про засади державної мовної політики».

Організатори акції - Об‘єднана опозиція «Батьківщина».

