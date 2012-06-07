Вінничан кличуть заступитись «За мову, за Батьківщину!»
15:20, 07 червня 2012Вінниця
3 0
Мітинг протесту
Завтра, 8 червня 2012 року о 9.00 на майдані Незалежності біля будівлі міськради відбудеться мітинг-протест «За мову, за Батьківщину!», спрямований на захист державної мови,
Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної Об‘єднаної опозиції «Батьківщина».
Конституції, прав та свобод громадян. В ході проведення акції буде зачитано звернення до Верховної ради з вимогою зняття з розгляду законопроекту «Про засади державної мовної політики».
Організатори акції - Об‘єднана опозиція «Батьківщина».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter