Вінничан кличуть заступитись «За мову, за Батьківщину!»

15:20, 07 червня 2012
Вінниця
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Мітинг протесту

Завтра, 8  червня  2012 року о 9.00 на майдані Незалежності біля  будівлі міськради відбудеться мітинг-протест «За мову, за Батьківщину!», спрямований на захист державної мови,

Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної Об‘єднаної опозиції «Батьківщина».

Конституції, прав та свобод громадян. В ході проведення акції буде зачитано звернення до Верховної ради з вимогою зняття з розгляду законопроекту «Про засади державної мовної політики».

Організатори акції  - Об‘єднана опозиція «Батьківщина».
 

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