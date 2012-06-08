На фестивалі східних танців у Вінниці танцюватимуть дочки з матерями

Всеукраїнський фестиваль східних танців «Сафіна-2012» пройде у вінницькому палаці мистецтв "Зоря" 10 червня.



Організатор фестивалю - танцювальна студія «Болеро» - збере на сцені більше сотні найкрасивіших дівчат та жінок, які дивовижно володіють своїм тілом. На вечірньому гала-концерті (початок о 19.00) свою майстерність продемонструють кращі з учасниць змагань, що проходитимуть з самого ранку (початок о 9.00).





П'ятий фестиваль «Сафіна» (з арабської - корабель) визначить кращих у категоріях: класика, фольклор, шоу-bellydance та fusion, табла (танці під індійський барабан), а також у вільному стилі виступить абсолютно особлива сімейна категорія - дочки-матері.

Вікові категорії учасників фестивалю: «бебі» (до 7 років), «ювенали» (8 - 12 років), «юніори» (13 - 15 років), молодь (16 - 21 років), дорослі (22 - 34 років) та «синьйорини» (35 років і старше).

Номінації фестивалю: соло, дуети, малі групи (3-7 чоловік) та «формейшн» (групи по 8-20 осіб).

Судити відбіркові тури будуть професіонали східних танців, зірки українського беллі-дансу. Оцінювати будуть техніку виконання, постановку танцю, сценічний образ та костюм, макіяж та акторську майстерність учасниць.

Відбіркові тури почнуться вранці та триватимуть весь день. Квитки на них коштуватимуть 25 гривень. Увечері на всіх чекає свято! Запальні ритми музики, розкішні вбрання та фантастична пластика танцівниць перетворять гала-концерт на справжню східну казку. Квитки на гала-концерт коштують 50 гривень.