У «Тімірязєвці» запроваджено виїзні виставки

9 червня 2012 року в с. Четвертинівка Тростянецького району відбудеться виїзна виставка “Вінниччина у Визвольній війні українського народу 1648-1654 рр.” (360 років Батозькій битві), представлена матеріалами з фондів ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва.

Битва під Батогом − одна з найвизначніших перемог української армії в ході Визвольної війни. Відбулася 22-23 травня (1-2 червня) 1652 року на лівому березі Південного Бугу неподалік гори Батіг, біля сучасного села Четвертинівки Тростянецького району на Вінниччині, між українсько-татарським військом (30-35 тис.) під проводом Богдана Хмельницького і польським військом (бл. 30 тис.) Мартина Калиновського.

В перший день битви польському війську, яке перебувало в таборі, вдалося стримати наступ загонів, якими командував син Б. Хмельницького Тиміш. Другого дня український гетьман скористався прорахунками поляків, котрі, очікуючи допомоги, побудували надто великий табір, який не могли захистити наявними силами. Одночасний удар по табору з різних боків спричинив цілковитий розгром польської армії. Загинув і сам М.Калиновський.

Перемога під Батогом дала можливість скасувати умови невигідного для України Білоцерківського договору, ознаменувала завершення на теренах козацької України Визвольної війни, забезпечила умови для творення української державності.