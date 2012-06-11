Вінницькі Тельма і Луїза влаштували курячу помсту

В Мурованокуриловецький райвідділ міліції з заявою звернувся 60-річний житель с. Привітне. За інформацією чоловіка, в ніч на 8 червня в його домогосподарстві з незачиненого курника викрадено 8 курей.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

Встановлено, що злочин скоїли дві місцеві жительки 27 та 15 років. 27-річна підозрювана була раніше судима. За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України (Крадіжка). Відповідно до Закону, такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.