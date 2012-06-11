30 тисяч «рудиків» витратили діти

11:59, 11 червня 2012
Вінниця
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Фестиваль морозива переросте у національний

Фестиваль морозива у Вінниці зібрав понад 6 тисяч вінничан. Протягом дня учасникам свята пропонувалося покуштувати морозиво, а обгортку обміняти на фестивальну валюту. А вже за допомогою цієї валюти діти могли розрахуватися за численні атракціони: батут, аквагрим, тир тощо.

Окрім дитячих розваг, фестиваль подарував учасникам виступи зірок українських шоу-програм «Х-фактор», «Танцюють всі». За словами організаторів, 9 червня у 5 українських містах відбулися подібні заходи. У Вінниці – найбільше. 

Виробники морозива, кажуть, що фестиваль щороку набуває обертів, і вже у 2013 – є ймовірність того, що він доросте до масштабу національного.

Нагадаємо, організатором свята вступили одна із торговельних марок (виробників морозива), Вінницька міська рада та обласна державна адміністрація.

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