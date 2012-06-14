ЖЕКи проігнорували старших по будинках

У березні минув рік відколи у Вінниці діє «Асоціація старших по будинках». Що вдалося зробити за рік і з якими проблемами доводиться стикатися? Щоб поговорити про це, 13 червня усі старші по будинках Вінниці вперше разом зустрілись між собою та з директором департаменту житлового господарства Вінницької міскради Сергієм Кушніром.

Сьогодні у місті налічується 886 старших по будинках, із них 451 цього року повторно підтвердили згоду виконувати свої обов’язки.



- Старші по будинках стикаються з серйозними скаргами та претензіями від мешканців до житловогосподарників, - сказав голова "Асоціації старших по будинку" Олександр Гаврилюк. - Серед скарг - неправомірність оплати повірки водо лічильників, високі тарифи на послуги жеків, неналежне виконання ними своїх обов’язків, низький рівень кваліфікації слюсарів. І старші, вони як той буфер - все беруть на себе.

Виступаючи говорили, що 60% проблем які сьогодні доводиться вирішувати старшим по будинках, це компетенція жеків. На жаль, усі ці претензії не було кому висловити, тому що жоден з запрошених представників жеків на зустріч не прийшов.

Довідка УНІАН. Інститут старших по будинках у Вінниці утворений у липні 2011 року. На сьогоднішній день мешканці 886 будинків обрали уповноважених представляти їх інтереси у взаємовідносинах між жителями і житлово-експлуатаційними підприємствами. Ці люди мають право в будь-який час знайомитись із інформацією, що стосується надання послуг жителям багатоповерхівок, які вони представляють, та впливати на їх якість.