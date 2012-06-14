Вінниця отримала 250 млн. доларів

Сьогодні у Вінниці представники Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів розсіяного склерозу», громадська організація «Свобода руху для щасливого дитинства» та Всеукраїнський центр розсіяного склерозу разом представниками влади, безнесу і охорони здоров'я Вінниччини підписали “Меморандум про спільну боротьбу із розсіяним склерозом”.

Подія відбулась у Вінницькій психлікарні ім. Ющенка і була приурочена Міжнародному Дню розсіяного склерозу, який відзначають у всьому світі 14 червня.

- Метою меморандуму є створення регіональних програм та збільшення фінансування для допомоги пацієнтам з розсіяним склерозом, а особливо молоді, - говорить голова громадської організації «Свобода руху для щасливого дитинства» Олег Андрійчук. - Спеціально на події приїхав член комітету Верховної ради з питань охорони здорв'я Юрій Гайдай, був головний невролог Вінницької області Олександр Бородій, доктор медичних наук, професор Сергій Московко.

Ініціатором створення такого соціального проекту стала компанії «Новартіс Фарма», яка вже передала благодійної допомоги хворим на розсіяний склероз на 1 млн доларів. Кожне з чотирьох міст, де вже діє програма – Вінниця, Львів, Харків, Київ - отримало по 250 млн.доларів.

- Об'єднуємо зусилля, тоvу що лікування цього захорв.ання досить дороговартісне і захворюють ним молоді люди, - продовжує Олег Андрійчук. – У них все життя попереду, значть треба усвідомити, що це не хвороба, а спосіб життя, навчитися жити з розсіяним склерозом. А для цього потрібні матеріальні кошти. Сподіваємось бізнес Вінниччини відгукнеться.

Напередодні подібний меморандум підписали у Києві. Вінниця стала другим містом в Україні, де започатковується така програма. Завтра група їде у Дніпропетровськ.

Довідка УНІАН:

Розсіяний склероз: аутоімунна неврологічна хвороба, яка вражає молодих людей працездатного віку. В Україні зареєстровано 19 760 пацієнтів, щорічно їх кількість зростає на 1000 пацієнтів. Частота захворюваності - 50.9 на 100’000 населення. 70% хворих молоді жінки.

У Вінницькій області станом на 01.01.2010 зареєстровано близько 900 пацієнтів з РС, з них 100 дітей. На сьогодні середньорічна вартість лікування одного хворого на РС становить приблизно 86 тис. грн, з яких 75 тис. витрачається на сучасні препарати імуномодулюючої дії