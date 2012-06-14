Десять вулиць міста небезпечні для алергіків

Для тих вінничан, які страждають на алергічні захворювання, наближається несприятлива для їх самопочуття пора – розпочинається цвітіння амброзії полинолистої.

Працівники Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області просять усіх мешканців міста Вінниці бути обачнішими і при виявленні амброзії одразу про це повідомляти.

На даний час інспекція з карантину рослин вже виявила амброзію в районі вулиць Рєпіна, Павлика Морозова, Паризької Комуни, К. Маркса та пров. К. Маркса, Залізничній, Чехова та Немирівському шосе.

Зріла рослина амброзії полинолистої зовні схожа на коноплі. А коли вона сходитї її подекуди плутають із чорнобривцями. Тому вона часто залишається на клумбах та квітниках.

У період цвітіння, який триває з середини липня по жовтень, вона може сягати до двох метрів заввишки. І вже восени з однієї рослини можна нарахувати від 30-ти до 100 тисяч насінин, які із вітром переносяться на десятки кілометрів. Шкідник швидко адаптується до будь-яких умов.

Саме у період цвітіння амброзії, в середині літа, пилок рослин дуже негативно впливає на здоров׳я людей, схильних до алергічних захворювань. Він може викликати алергічну хворобу, так звану „сінну лихоманку”, яка супроводжується підвищенням температури, набряком слизової оболонки верхніх дихальних шляхів і очей, погіршенням зору та приступами бронхіальної астми.

Небезпечною вона є не лише для людей. Амброзія сильно шкодить земляному покрову: „Цей карантинний організм забирає до 90 % поживних речовин та вологи із ґрунту, не даючи іншим рослинам нормально розвиватись та „заглушуючи” їх. - розповідає начальник Державної інспекції з карантину рослин по Вінницькій області Євгеній Баул, - Тому, якщо із цим карантинним бур’яном не боротися, він повністю виснажує ґрунт, який потім дуже довго відновлюється. Для цього, як правило, використовуються газонна трава, суміш злакових трав, або звичайна гірчиця, які потрібно висівати на місці виполотої амброзії.”

Якщо Ви бачите амброзію або схожу на неї рослину, слід одразу зателефонувати працівникам інспекції за телефонами 46-46-47 та 46-46-71