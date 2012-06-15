Гройсман радить об‘єднатися навчальним закладам і підприємствам

13 червня керівники майже 80-ти підприємств міста зібрались на засідання Ради товаровиробників. Говорили про систему підготовки кадрів для виконання виробничої діяльності, повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Проблемою для усіх підприємств міста є проблема з кадровим забезпеченням. Здебільшого не вистачає кваліфікованих працівників робітничих професій. На минулому засіданні також підіймалось це питання, тому вже цього разу на зустріч запросили ректора Вінницького національного технічного університету Володимира Грабко.

- Технічний університет готовий навіть корегувати начальні програми задля того, аби готувати висококваліфіковані кадри для вінницьких заводів та підприємств, - пообіцяв Володимир Грабко. - Для цього необхідно лише знати потребу самих підприємств та їх виробничу базу. Саме це стане темою наступних зустрічей, але вже індивідуальних.

Про проблему із робітничими кадрами говорив і голова наглядової ради ПАТ «Маяк» Петро Кузнєцов.

- На моїй пам’яті міська влада вперше розпочала займатись питаннями, які пов’язані із проблемами підприємств, - сказав він. - Пропоную в рамках програми «Якість по-вінницьки» проводити тестування в тому числі і групи промислових товарів для того, аби вінничани переконались, що продукція місцевих товаровиробників не поступається за якістю імпортованій.

Важливим питанням для підприємства «Маяк» Кузгнецов назвав якість підготовки інженерно-технічних кадрів та дефіцит професійних робітників, які готують центри професійно-технічної освіти. Така ж ситуація на багатьох інших підприємствах міста.

- Ми повинні побудувати чітку систему взаємодії між навчальними закладами, підприємствами і міською владою, як координатором цього процесу, - говорить вінницький міський голова Володимир Гройсман. – З одного боку у нас є вакансії в місті, з іншого боку є більше одного відсотка людей працездатного віку, які мають статус безробітних. Тому ми маємо готувати фахівців, на яких є попит виробників, або спеціалістів у сфері послуг. Об’єднання наших зусиль з підприємствами і навчальним закладами дасть нам можливість чітко зрозуміти потребу підприємств, проаналізувати можливості навчальних закладів і об’єднати їх.