Вінницькі діти-математики привезли з Франції 14 медалей

У ХІІІ Математичному кубку Європи, що пройшов у Парижі, традиційно взяла участь математична збірна України, сформована Вінницьким міським центром з інтеграції до європейського та світового освітнього простору, повідомляє управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

У конкурентній боротьбі, що відбувалася на базі університету ядерної фізики ім. П’єра та Марії Кюрі, поряд з командами європейських держав виступили і 11 представників України: 9 учнів загальноосвітніх шкіл Вінниччини, студентка Київського національного університету ім. Т.Шевченка та викладач Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.

Очолювали команду педагоги Вінницького міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору: Відмінник освіти України, член Адміністративної ради міжнародного комітету математичних змагань, вчитель математики Ігор Кривошея та Заслужений вчитель України Тетяна Збожинська.

Протягом Математичного кубку юні українці змагалися в пошуку виграшних математичних стратегій та в умінні розв’язувати комбіновані логічні задачі, демонстрували свої вміння як віртуози усного рахунку: кожних 15 секунд учасникам пропонувалася наступна задача для усного розв’язання.

Водночас, у рамках заходу проходив Салон математичної освіти і культури. Країни-учасниці кубку, а серед них – і Україна – презентували у власних павільйонах методичні розробки, напрацювання і здобутки вчительства своєї держави, завдяки яким розвиваються здібності і математичні обдарування дітей.

За підсумками міжнародного математичного змагання збірна команди України поповнила свою скарбницю перемог ще на 14 нагород: здобутком цьогорічного кубку стали 6 золотих, 6 срібних і 2 бронзові медалі.

Ввихованці Вінницького міського центру з інтеграції до європейського та світового освітнього простору з 2002 року є постійними учасниками Математичного кубку Європи і щороку привозять усі види нагород.