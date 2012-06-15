До європейського «золота» бігла ... цілу добу

11:02, 15 червня 2012
Вінниця
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Спортивне орієнтування

Вінничанка Марія Соколовська у Вільнюсі (Литва) стала чемпіонкою Європи з добового спортивного орієнтування серед юніорок (до 20 років). Нагадаємо, задачею орієнтувальників є знаходження контрольних пунктів у лісі за допомогою компаса і карти. 

На прес-конференції спортсменка та її тренер Людмила Пронтішева розповіли про досягнення у Литві.

– Зрозуміло, під час 24-годинного змагання можна було відпочивати, коли захочеш. Я це робила наприкінці кожного часу, відпочивала по 5–7 хвилин, – каже Марія Соколовська. – Під час змагання подолала дистанцію приблизно 60 км.

– Під час змагань учасники на пунктах харчування (у самому лісі) могли пити лише чай та колодязну воду, що надавали організатори, – додала Людмила Пронтішева. – З собою деякі учасники брали з собою хлібці, щоб можна було перекусити.
Марія Соколовська займається спортивним орієнтуванням, починаючи з 5-го класу. Тобто вже 9-й рік. Вже двічі виступала на чемпіонатах Європи – минулого разу також перемогла. 

Наприкінці серпня у Чехії відбудеться чемпіонат світу зі спортивного орієнтування. Окрім Марії Соколовської, туди збираються поїхати інші вінницькі члени збірної України: Олександр Марчук, неодноразова чемпіонка Європи Поліна Захарова і Володимир Бездітний.    
 

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