До європейського «золота» бігла ... цілу добу

Вінничанка Марія Соколовська у Вільнюсі (Литва) стала чемпіонкою Європи з добового спортивного орієнтування серед юніорок (до 20 років). Нагадаємо, задачею орієнтувальників є знаходження контрольних пунктів у лісі за допомогою компаса і карти.

На прес-конференції спортсменка та її тренер Людмила Пронтішева розповіли про досягнення у Литві.

– Зрозуміло, під час 24-годинного змагання можна було відпочивати, коли захочеш. Я це робила наприкінці кожного часу, відпочивала по 5–7 хвилин, – каже Марія Соколовська. – Під час змагання подолала дистанцію приблизно 60 км.

– Під час змагань учасники на пунктах харчування (у самому лісі) могли пити лише чай та колодязну воду, що надавали організатори, – додала Людмила Пронтішева. – З собою деякі учасники брали з собою хлібці, щоб можна було перекусити.

Марія Соколовська займається спортивним орієнтуванням, починаючи з 5-го класу. Тобто вже 9-й рік. Вже двічі виступала на чемпіонатах Європи – минулого разу також перемогла.

Наприкінці серпня у Чехії відбудеться чемпіонат світу зі спортивного орієнтування. Окрім Марії Соколовської, туди збираються поїхати інші вінницькі члени збірної України: Олександр Марчук, неодноразова чемпіонка Європи Поліна Захарова і Володимир Бездітний.

