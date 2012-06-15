У Вінниці рахуватимуть скільки жінок пішло у політику

Вінницький молодіжний центру Форум розпочав моніторинг по програмі "Жінки у владі Вінниччини", який буде проходити у рамках передвиборчої кампанії-2012.

- Україна має надавати рівні права і можливості своїм громадянам незалежно від статі, - сказала УНІАНу координатор проекту Софія Мельник. - Світова практика така, що у списку виборців має бути 30% жінок. На жаль, навіть у Верховній Раді цей відсоток не дотягує до десяти. З 450 депутатів всього лиш 36 жінок. Найбільше їх представлено у Партії регіонів - 13.

Софія сподівається, що їхня переконлива робота з партіями залучить більше жінок при політичних процесів, що в свою чергу наблизить Україну до світових стандартів.