У Вінниці рахуватимуть скільки жінок пішло у політику
11:53, 15 червня 2012Вінниця
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Має бути не менше 30%
Вінницький молодіжний центру Форум розпочав моніторинг по програмі "Жінки у владі Вінниччини", який буде проходити у рамках передвиборчої кампанії-2012.
- Україна має надавати рівні права і можливості своїм громадянам незалежно від статі, - сказала УНІАНу координатор проекту Софія Мельник. - Світова практика така, що у списку виборців має бути 30% жінок. На жаль, навіть у Верховній Раді цей відсоток не дотягує до десяти. З 450 депутатів всього лиш 36 жінок. Найбільше їх представлено у Партії регіонів - 13.
Софія сподівається, що їхня переконлива робота з партіями залучить більше жінок при політичних процесів, що в свою чергу наблизить Україну до світових стандартів.
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