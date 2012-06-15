Дві третини маршрутників "на права" не здали

Іспити на знання Правил дорожнього руху склала тільки третина водіїв маршрутних автобусів, які працюють у місті.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області.

З метою попередження аварійності на пасажирському транспорті та забезпечення безпеки перевезень пасажирів автобусами в обласному центрі, управління Державтоінспекція за дорученням вінницького міського голови розпочало перевірку водіїв маршрутних таксі на знання Правил дорожнього руху.

За словами начальника УДАІ УМВС України у Вінницькій області Павла Солоненка, сьогодні в місті налічується 252 маршрутних таксі, які підпорядковані трамвайно-тролейбусному управлінню. Для роботи на них ТТУ прийняло на роботу близько 600 водіїв, які раніше працювали на приватних перевізників.

Щоб навести порядок на цих маршрутах та забезпечити пасажирів професійними водіями, вирішено було провести з ними додаткові навчання на базі учбового комбінату управління житлового комунального господарства Вінницької облдержадміністрації. З ними займалися викладачі цього учбового закладу та співробітники технічної служби Державтоінспекції.

Вчора перша група з 30 чоловік прийшла до вінницького МРЕВ складати іспити. На жаль, лише третина з них впоралася із завданням. Іншим доведеться іще повчити Правила дорожнього руху та прийти на іспит через п’ять діб.