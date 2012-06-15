П'ятнадцять підприємців за підтримку Дня Європи заробили подяку

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради перший заступник міського голови Володимир Кістіон та секретар міської ради Сергій Моргунов від міської влади та всієї громади міста вручили подяки та пам'ятні подарунки керівникам підприємств, які допомагали в організації Дня Європи у Вінниці.

В організації Дня Європи У Вінниці допомагали 15 підприємств (від великих заводів до окремих бізнесменів). Всі вони на черговому засіданні отримали подяки та пам'ятні подарунки.

- День Європи ми святкували вп'яте, і з кожним роком все більше вінничан долучається до заходів. Важливо й те, що на День Європи до нас вже приїжджає багато гостей з інших міст, - говорить перший заступник міського голови Володимир Кістіон. - Тому організація свята такого рівня відповідальна і важлива справа, і ми вдячні керівникам підприємств за реальну підтримку в цьому питанні.

