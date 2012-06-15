Вінничани не затребували 4691 земельних паїв

Держземагентство



Загальна кількість незатребуваних земельних паїв на території Вінницької області становить 4691 надів площею 11,5 тис. гектарів.

Про це повідомило головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

3518 земельних ділянок загальною площею 8,8 тис. га використовуються у відповідності з укладеними договорами оренди, 661 надів площею 1,5 тис. га - без правовстановлюючих документів, ще 512 ділянок площею 1,2 тис. га взагалі не використовуються.

Землевпорядна служба області постійно звертає увагу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на питання використання невитребуваних паїв.

За таких обставин бюджетів органів місцевого самоврядування за використання невитребуваних паїв, які використовуються без договорів оренди, недоотримують значну суму коштів.

За попередніми підрахунками, сума недоотриманого прибутку по області складає близько 1,2 млн гривень.