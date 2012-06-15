Податківці поповнили казну на 1.7 мільярда гривень

Протягом січня-травня 2012 року органами державної податкової служби Вінницької області мобілізовано до бюджетів усіх рівнів 1717,5 млн. грн., що на 140,7 млн. грн. або на 8,9% більше ніж у січні-травні 2011 року.

Про це повідомляє управління прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС у Вінницькій області.

До Державного бюджету зібрано 908,5 млн. грн. (на 23 млн. грн. або на 2,6% більше січня-травня 2011р.), в т.ч. до загального фонду Державного бюджету - 876,9 млн. грн. (на 42,6 млн. грн. або на 5,1% більше січня-травня 2011р.).

До місцевих бюджетів надійшло майже 809 млн. грн., що на 17% або на 117,6 млн. грн. перевищує фактичні надходження січня-травня 2011 року, в т.ч. до загального фонду місцевих бюджетів (власні і закріплені доходи) мобілізовано 726,8 млн. грн. або на 86,4 млн. грн. (13,5%) більше фактичних надходжень січня-травня 2011 року.