У саморобній копанці втопилася 8-річна дівчинка

14 червня о 17:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №12 міста Мгилева-Подільського надійшло повідомлення про те, що в селі Слобода– Яришівська під час купання разом батьком у саморобній копанці, яка використовується для поливу саду і розміщена на приватній земельній ділянці, втопилася 8-річна дівчинка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Утоплення сталося, коли батько залишив на деякий час дитину без нагляду.

Дівчинку намагався врятувати місцевий фельдшер, але надання першої медичної допомоги не дало результату.