У саморобній копанці втопилася 8-річна дівчинка
13:40, 15 червня 2012Вінниця
2 0
Купалась разом з татом
14 червня о 17:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №12 міста Мгилева-Подільського надійшло повідомлення про те, що в селі Слобода– Яришівська під час купання разом батьком у саморобній копанці, яка використовується для поливу саду і розміщена на приватній земельній ділянці, втопилася 8-річна дівчинка.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Утоплення сталося, коли батько залишив на деякий час дитину без нагляду.
Дівчинку намагався врятувати місцевий фельдшер, але надання першої медичної допомоги не дало результату.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter