35 вінницьких студентів матимуть стипедію від влади
Призначають після екзаменаційнохї сесії
Комісія з питань стипендіального забезпечення на черговому засіданні, що відбулося 13 червня затвердила список 35 вихованців професійно-технічних та вищих навчальних закладів регіону, що здобули право на отримання стипендії облдержадміністрації та обласної Ради у ІІ півріччі 2012 року. Призначення таких виплат здійснюється двічі на рік по завершенню екзаменаційної сесії.
За результатами роботи комісії, кандидатами на призначення стипендій облдержадміністрації та обласної Ради у ІІ півріччі поточного року визначено:
- серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а.:
Мирослава Смільська, Павло Поліщук, Аліна Тарасюк, Інна Кравчук (Вінницький державний педагогічний університет);
Мирослава Темченко, Ярослава Пацанівська, Наталія Рибак (Вінницький національний аграрний університет);
Сергій Кашубін, Олег Дідушок, Максим Швець, Олександр Бортник (Вінницький національний технічний університет);
Юлія Грищенко, Катерина Лугова, Наталія Назарчук (Вінницький національний медичний університет);
Ілона Путь, Марія Поляруш, Марія Янчик (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ);
- серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:
Олена Шарабура (Вінницький технічний коледж);
Богдан Швець (Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж);
Вікторія Павлова (Вінницький коледж НУХТ);
Наталія Луцюк (Калинівський технологічний технікум);
Богдана Патлатюк (Вінницький медичний коледж ім. Д.К.Заболотного);
Сергій Дідух (Вінницький будівельний технікум);
Василь Цеплий (Іллінецький держаний аграрний коледж);
Ігор Доценко (Вінницький транспортний коледж);
Владислав Кавун (Ладижинський коледж ВНАУ);
Аліна Швачко (Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж);
Олександра Бондар (Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського);
- серед учнів професійно-технічних навчальних закладів:
Людмила Михальчук (Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій);
Антоніна Панченко (Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці);
Ірина Мельничук (Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище);
Олеся Красовська (Вище професійне училище №7 м. Вінниці);
Вікторія Юзвенко (Барський професійний будівельний ліцей);
Діана Похилко (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг);
Віталій Заболотний (Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості).