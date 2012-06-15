35 вінницьких студентів матимуть стипедію від влади

Комісія з питань стипендіального забезпечення на черговому засіданні, що відбулося 13 червня затвердила список 35 вихованців професійно-технічних та вищих навчальних закладів регіону, що здобули право на отримання стипендії облдержадміністрації та обласної Ради у ІІ півріччі 2012 року. Призначення таких виплат здійснюється двічі на рік по завершенню екзаменаційної сесії.

За результатами роботи комісії, кандидатами на призначення стипендій облдержадміністрації та обласної Ради у ІІ півріччі поточного року визначено:

- серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а.:

Мирослава Смільська, Павло Поліщук, Аліна Тарасюк, Інна Кравчук (Вінницький державний педагогічний університет);

Мирослава Темченко, Ярослава Пацанівська, Наталія Рибак (Вінницький національний аграрний університет);

Сергій Кашубін, Олег Дідушок, Максим Швець, Олександр Бортник (Вінницький національний технічний університет);

Юлія Грищенко, Катерина Лугова, Наталія Назарчук (Вінницький національний медичний університет);

Ілона Путь, Марія Поляруш, Марія Янчик (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ);

- серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а.:

Олена Шарабура (Вінницький технічний коледж);

Богдан Швець (Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж);

Вікторія Павлова (Вінницький коледж НУХТ);

Наталія Луцюк (Калинівський технологічний технікум);

Богдана Патлатюк (Вінницький медичний коледж ім. Д.К.Заболотного);

Сергій Дідух (Вінницький будівельний технікум);

Василь Цеплий (Іллінецький держаний аграрний коледж);

Ігор Доценко (Вінницький транспортний коледж);

Владислав Кавун (Ладижинський коледж ВНАУ);

Аліна Швачко (Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж);

Олександра Бондар (Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. М. Грушевського);

- серед учнів професійно-технічних навчальних закладів:

Людмила Михальчук (Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій);

Антоніна Панченко (Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці);

Ірина Мельничук (Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище);

Олеся Красовська (Вище професійне училище №7 м. Вінниці);

Вікторія Юзвенко (Барський професійний будівельний ліцей);

Діана Похилко (Вінницьке вище професійне училище сфери послуг);

Віталій Заболотний (Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості).