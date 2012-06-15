В Козятині вперше продали землю

На аукціоні продавали право оренди протягом 5 років 10 вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Організатором виступила Козятинська райдержадміністрація. Проводив аукціон ліцитатор з державного підприємства "Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою".

На продаж права оренди земельних ділянок райдержадміністрація виставляла земельні ділянки, що знаходяться поза межами населених пунктів Бродецької селищної, Безименської та Дубовомахаринецької сільських рад загальною площею 400 га.

Найпривабливішою для покупців виявилася безименська земля, де на запропоновані ділянки було по кілька претендентів. Тому і торги на них виявилися найзапеклішими, а відповідно і найдорожчими та найцікавішими. На всі решта ділянок було по одному претенденту.

У результаті проведених торгів земельні ділянки були оцінені у більше як 450 тис грн. Стартова складала близько 408 тис. Її придбали, в основному, господарюючі суб’єкти та фермери, які і обробляють цю землю. За умовами продажу права оренди переможець аукціону зобов’язується використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.