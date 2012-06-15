Вінницьким дітям забезпечили розваги й полуничку

До 20 червня чотири тисячі маленьких вінничан оздоровлюватимуться та розважатимуться у пришкільних таборах.

Цьогоріч їх у Вінниці працює 26.

Як дітлахам ведеться вирішив особисто перевірити міський голова Володимир Гройсман, відвідавши табори, що діють при школах №5 і № 31.

Звісно, до приїзду мера готувалися, проте, як розповідають діти, і „в мирний час” їм не нудно, - школярам забезпечили набуття корисних знань і силу-силенну розваг: ходять на вистави, в аквапарк, в боулінг, граються в „Зірницю” та „Веселі старти”.

А ще дітлахів вчать танцювати, боді-арту, а також водять на цікаві екскурсії.

Яку хочуть „культурну програму” перебування в літніх таборах діти розповіли міській владі іще торік, - мерія провела анкетування.

Окрім того, школярикам влаштували свято живота, - годують полуницями та черешнями, - по півтори тонни ягід пожертвували „Аграна Фрут Україна” та об'єднання ринків.

Назустріч міській владі пішли й розважальні центри, надавши мерії знижки на відвідування дітьми їхніх закладів. Проте левову частку коштів на пришкільні табори надала міська казна.

Загалом з бюджету Вінниці на перебування дітей в літніх таборах виділили 1, 360 млн. гривень.

Наступного року мерія планує забезпечити можливість відпочинку у літніх таборах для 4.5 тисяч маленьких городян.