Дворічна дитина напилася бензину
14:34, 15 червня 2012Вінниця
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Недогледіли батьки
14 червня о 23:40 на пульт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги про те, що до Іллінецької центральної районної лікарні доставлено 2-річну дівчинку з діагнозом «гостре отруєння бензином».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Як з’ясувалося пізніше, дитина через неуважність батьків випила невелику кількість цього нафтопродукту.
На даний час потерпіла знаходиться в інфекційному відділенні Іллінецької лікарні.
Стан здоров’я потерпілої задовільний.
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