Дворічна дитина напилася бензину

14 червня о 23:40 на пульт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги про те, що до Іллінецької центральної районної лікарні доставлено 2-річну дівчинку з діагнозом «гостре отруєння бензином».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося пізніше, дитина через неуважність батьків випила невелику кількість цього нафтопродукту.

На даний час потерпіла знаходиться в інфекційному відділенні Іллінецької лікарні.

Стан здоров’я потерпілої задовільний.