Вінницькі торгівці рахують "бариші"

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у січні-березні 2012 р. був на 6,4% більшим від рівня січня-березня 2011р. і становив 1674,1 млн. грн.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Через мережу роздрібної торгівлі підприємств у січні-березні 2012р. було продано споживчих товарів на суму 1625,0 млн. грн., що у порівнянних цінах на 6,4% більше січня-березня попереднього року.

У структурі товарообороту роздрібної торгівлі підприємств зросла частка продажу непродовольчих товарів. У січні-березні 2012р. їхня питома вага становила 67,3%, що на 0,2% більше січня-березня попереднього року.

Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 6,6% і становив 1093,0 млн. грн.